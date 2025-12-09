Тимур Гурцкая: в «Краснодаре» Никита Кривцов играть не будет

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о полузащитнике «Краснодара» Никите Кривцове. По словам Гурцкая, хавбеку нужно задуматься о смене клубной прописки. В нынешнем сезоне Кривцов провёл 24 матча на клубном уровне, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

«Кривцову подошло время сменить команду, если он хочет играть. И доказывать свой статус основного лидера команды в другом месте.

В этой команде он всё, играть не будет. Мурад [Мусаев] же себе не враг. Хочет ли Никита сидеть на лавке и ждать вот этих 15 минут?» — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».