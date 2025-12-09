«Локомотив» проведёт заседание совета директоров, где могут обсудить будущее Баринова

Бывший президент «Локомотива», член совета директоров железнодорожников Валерий Филатов рассказал, что в клубе могут обсудить будущее капитана команды Дмитрия Баринова во вторник, 9 декабря. Ранее появилась информация, что Баринов не будет подписывать новый контракт с «Локомотивом» и, вероятнее всего, перейдёт в ЦСКА либо на правах свободного агента следующим летом, либо за компенсацию со стороны армейцев этой зимой.

«Что касается будущего Димы Баринова, то у меня нет информации. Что знаете вы, то знаю и я. Завтра (Филатов высказался 8 декабря. — Прим. «Чемпионата») будет собираться совет директоров.

Посмотрим, возможно, завтра обсудим этот вопрос», — приводит слова Филатова Odds.ru.