Хуан Диас — о судействе с «Нефтехимиком»: хочу верить, что у арбитра был плохой день

Главный тренер «Родины» Хуан Диас оценил уровень судейства в Первой лиге России.

— В матче с «Нефтехимиком» судьи приняли ряд спорных решений, чем вызвали ваш гнев на пресс-конференции.

— Сейчас я остыл и не хочу думать, что в матче было что-то подозрительное. Просто судья ошибся. Мы могли бы заработать в том матче на два очка больше. Хочу верить, что у судьи просто был плохой день и он допустил ошибку. Я же как тренер тоже могу ошибиться, например, делая замену. Судьи такие же люди, как и мы.

— Как вам в целом судейство в Первой лиге?

— У тренеров есть обычай злиться на судей. В Испании это привычное дело. Но когда ты подходишь к этому вопросу с холодной головой, понимаешь, что футбол — театр, и каждый участник в нём — актёр. Судьи — тоже. И они могут ошибаться. Мы должны их уважать, где-то помогать, чтобы они принимали правильные решения. Не для моей команды, а в целом. В матче с «Нефтехимиком» у нас было невыгодное положение. Возможно, это был ещё один матч, где судья ошибался не в нашу пользу. У меня часто бывают конфликты с судьями, но стоит задуматься, подойти к этому вопросу без эмоций, чтобы помочь им, — сказал Диас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день «Родина» в турнирной таблице Первой лиги находится в зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ.