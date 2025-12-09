Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Родины»: у Рейны врождённый талант — мы должны выжать из него максимум

Главный тренер «Родины»: у Рейны врождённый талант — мы должны выжать из него максимум
Комментарии

Главный тренер «Родины» Хуан Диас высказался об игроке команды Йорди Рейне.

«У него врождённый талант. Мы должны выжать из него максимум, помочь выйти на этот максимум. У таких игроков есть потенциал, чтобы помочь нам, так что не надо расслабляться. Думаю, Рейне комфортно работать с нами, он счастлив. Я обычно говорю: если он улыбается, у нас гораздо больше шансов на успех», — сказал Диас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 48 очков. На втором месте располагается «Урал» (41). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» и костромской «Спартак».

Материалы по теме
Испанский тренер Диас: помню Никифорова с его ногами — невероятные удары наносил!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android