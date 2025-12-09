Главный тренер «Родины»: у Рейны врождённый талант — мы должны выжать из него максимум

Главный тренер «Родины» Хуан Диас высказался об игроке команды Йорди Рейне.

«У него врождённый талант. Мы должны выжать из него максимум, помочь выйти на этот максимум. У таких игроков есть потенциал, чтобы помочь нам, так что не надо расслабляться. Думаю, Рейне комфортно работать с нами, он счастлив. Я обычно говорю: если он улыбается, у нас гораздо больше шансов на успех», — сказал Диас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 48 очков. На втором месте располагается «Урал» (41). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся «Родина» и костромской «Спартак».