Аморим — о матче с «Вулверхэмптоном»: большую часть времени мы играли хорошо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» со счётом 4:1 в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги.

«Большую часть времени мы играли хорошо. В концовке [первого тайма] должен был быть другой счёт. Я доволен вторым таймом, потому что мы поняли, что у нас есть ещё одна возможность.

[В перерыве] я говорил не о тактике. Было очевидно, что в некоторых матчах мы доминируем, но не завершаем их должным образом. Нам следует быть лучше в деталях. Я пытался донести до игроков, что у нас есть 45 минут, чтобы завоевать три важнейших очка.

Это важно. Мы провели несколько встреч с командами, у которых сейчас более удачный период, и нанесли много ударов. Нам необходимо повысить качество этих ударов. Нам нужно сосредоточиться не только на том, чтобы забивать, но и на надёжной защите наших ворот», — приводит слова Аморима BBC.

После 15 встреч «Манчестер Юнайтед» поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ. Команду отделяет одно очко от зоны Лиги чемпионов УЕФА.