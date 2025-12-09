Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Спортинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим — о матче с «Вулверхэмптоном»: большую часть времени мы играли хорошо

Аморим — о матче с «Вулверхэмптоном»: большую часть времени мы играли хорошо
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» со счётом 4:1 в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
08 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 4
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 25'     1:1 Беллегард – 45+2'     1:2 Мбемо – 51'     1:3 Маунт – 62'     1:4 Фернандеш – 82'    

«Большую часть времени мы играли хорошо. В концовке [первого тайма] должен был быть другой счёт. Я доволен вторым таймом, потому что мы поняли, что у нас есть ещё одна возможность.

[В перерыве] я говорил не о тактике. Было очевидно, что в некоторых матчах мы доминируем, но не завершаем их должным образом. Нам следует быть лучше в деталях. Я пытался донести до игроков, что у нас есть 45 минут, чтобы завоевать три важнейших очка.

Это важно. Мы провели несколько встреч с командами, у которых сейчас более удачный период, и нанесли много ударов. Нам необходимо повысить качество этих ударов. Нам нужно сосредоточиться не только на том, чтобы забивать, но и на надёжной защите наших ворот», — приводит слова Аморима BBC.

После 15 встреч «Манчестер Юнайтед» поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ. Команду отделяет одно очко от зоны Лиги чемпионов УЕФА.

Материалы по теме
Рубен Аморим рассказал, чего не хватает «МЮ» для хорошего выступления
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android