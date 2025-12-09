Орлов считает несправедливым удаление игрока «Акрона» в матче с «Зенитом»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением на тему эпизода с удалением защитника «Акрона» Йонуца Неделчяру в матче 18-го тура Мир РПЛ с «Зенитом». В этой игре победу со счётом 2:0 отпраздновали сине-бело-голубые.

«В эпизоде с Педро считаю справедливым, если бы судья дал жёлтую карточку. Они посчитали опасность, игрока лишили возможности забить мяч, выход один на один. Формально к Кукуяну не будет претензий. Эпизод был на усмотрение судьи. Помогло ли это «Зениту»? Убеждён, что в этом матче «Зенит» бы победил, даже если у «Акрона» остались 11 человек. Почему? Потому что команда была с хорошим настроем, все игроки старались и отдали много сил», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».