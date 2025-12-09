Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Спортинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё могло пойти по одному месту». Генич — о матче между «Спартаком» и «Динамо»

«Всё могло пойти по одному месту». Генич — о матче между «Спартаком» и «Динамо»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал решение главного арбитра матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Динамо» Инала Танашева не засчитать гол нападающего бело-голубых Константина Тюкавина из-за офсайда. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Мне кажется, ну, во-первых, всё могло пойти по одному месту, если бы засчитали гол. И, конечно, игра могла по-другому сложиться.

Опять же, сослагательное наклонение, но я вообще не понимаю, как этот гол не засчитали. Там показывают эти линии… Я им не доверяю», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Роман Павлюченко: Романов давно в «Спартаке», футболистам нравится с ним работать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android