«Всё могло пойти по одному месту». Генич — о матче между «Спартаком» и «Динамо»
Известный футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал решение главного арбитра матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Динамо» Инала Танашева не засчитать гол нападающего бело-голубых Константина Тюкавина из-за офсайда. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19' 1:1 Сергеев – 61'
«Мне кажется, ну, во-первых, всё могло пойти по одному месту, если бы засчитали гол. И, конечно, игра могла по-другому сложиться.
Опять же, сослагательное наклонение, но я вообще не понимаю, как этот гол не засчитали. Там показывают эти линии… Я им не доверяю», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».
