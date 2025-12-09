Аморим — о Маунте: талантливый игрок, но иногда ему нужно начинать на скамейке запасных

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу своей команды над «Вулверхэмптоном» в 15-м туре английской Премьер-лиги, завершившемся со счётом 4:1. Специалист отметил важность игры Мэйсона Маунта, который стал одним из ключевых игроков в этом матче.

«Важен не только гол, который он забил, но и его стиль игры – то, как он атакует, как защищается и как понимает свои технические навыки. Ему не требуется много касаний. Он действительно талантливый игрок и много трудится. Он понимает, что иногда ему стоит начинать матч на скамейке запасных.

Ничего особенного [шестое место не значит]. У меня всегда одно и то же ощущение: нам нужно зарабатывать больше очков. Но этот матч уже в прошлом, давайте сосредоточимся на том, что нас ждёт впереди», — приводит слова Аморима BBC.

После 15 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая всего на одно очко от зоны Лиги чемпионов УЕФА.