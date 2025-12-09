Скидки
Орлов: Жерсон показал, что он мастер

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на гол полузащитника «Зенита» Жерсона в матче 18-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (2:0). Бразилец поразил ближний угол ворот соперника ударом со средней дистанции.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32'     2:0 Энрике – 41'    
Удаления: нет / Неделчяру – 14'

«Жерсон воспользовался ошибкой вратаря. Но это же тоже мастерство нападающего. Он увидел и понял, что вратарь не готов. Все привыкли, что Жерсон не бьёт с дальней дистанции, а всё время делает передачи. Но Жерсон увидел, что вратарь расслаблен, он это почувствовал. Это тоже мастерство, видение поля и соперника. И он запустил низом со всей силы! И в ближний угол — это был нацеленный удар, это не просто в створ ворот, закрыв глаза. Жерсон показал, что он мастер и что его удар может быть очень сильным. В футболе много голов забивается из-за ошибок вратаря и защитников. Но надо уметь этим воспользоваться», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

