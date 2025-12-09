Геннадий Орлов назвал сильнейший клуб РПЛ прямо сейчас

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал сильнейший клуб чемпионата России здесь и сейчас. Он выделил «Краснодар», который лидирует в Мир РПЛ на момент зимней паузы в сезоне.

«Хорошо в 18-м туре сыграл «Краснодар». Команда переиграла ЦСКА, ну переиграла! ЦСКА был не совсем готов к этому матчу. У них были травмы, что-то было внутри команды несовершенное, что-то разладилось. И потом у ЦСКА отсутствует центральный нападающий… Сегодня лидер — это «Краснодар». Они лидеры по стабильной игре, хотя «Зенит» их обыграл. Но сейчас сильнейший — «Краснодар». А «Зенит» рядом с ним — всего одно очко [разрыва], это мало», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».