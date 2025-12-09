Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов назвал сильнейший клуб РПЛ прямо сейчас

Геннадий Орлов назвал сильнейший клуб РПЛ прямо сейчас
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал сильнейший клуб чемпионата России здесь и сейчас. Он выделил «Краснодар», который лидирует в Мир РПЛ на момент зимней паузы в сезоне.

«Хорошо в 18-м туре сыграл «Краснодар». Команда переиграла ЦСКА, ну переиграла! ЦСКА был не совсем готов к этому матчу. У них были травмы, что-то было внутри команды несовершенное, что-то разладилось. И потом у ЦСКА отсутствует центральный нападающий… Сегодня лидер — это «Краснодар». Они лидеры по стабильной игре, хотя «Зенит» их обыграл. Но сейчас сильнейший — «Краснодар». А «Зенит» рядом с ним — всего одно очко [разрыва], это мало», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов: «Спартаку» нужно продолжать тратить много денег, чтобы держаться на уровне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android