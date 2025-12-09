Орлов: «Спартаку» нужно продолжать тратить много денег, чтобы держаться на уровне

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об изменениях, которые должны произойти в Мир РПЛ во время зимней паузы в сезоне.

«К весенней части сезона многое изменится. Сейчас поменяют двух тренеров в «Динамо» и «Спартаке». Кто придёт? Кем они усилятся? Наверняка будут какие-то вливания в состав. Они же много денег уже потратили. Поэтому надо продолжать тратить, чтобы держаться на уровне. Ну и ЦСКА тоже ищет центрального нападающего. Много будет переходов неожиданных, даже внутри лиги. Это всё произойдёт, поэтому я бы не рискнул сейчас говорить о том, кто выиграет чемпионат», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».