Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: «Спартаку» нужно продолжать тратить много денег, чтобы держаться на уровне

Орлов: «Спартаку» нужно продолжать тратить много денег, чтобы держаться на уровне
Комментарии

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об изменениях, которые должны произойти в Мир РПЛ во время зимней паузы в сезоне.

«К весенней части сезона многое изменится. Сейчас поменяют двух тренеров в «Динамо» и «Спартаке». Кто придёт? Кем они усилятся? Наверняка будут какие-то вливания в состав. Они же много денег уже потратили. Поэтому надо продолжать тратить, чтобы держаться на уровне. Ну и ЦСКА тоже ищет центрального нападающего. Много будет переходов неожиданных, даже внутри лиги. Это всё произойдёт, поэтому я бы не рискнул сейчас говорить о том, кто выиграет чемпионат», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов: Жерсон показал, что он мастер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android