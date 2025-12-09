Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что не верит в преображение московского «Спартака» после зимнего перерыва. После 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона красно-белые, набрав 29 очков, расположились на шестом месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (40).

«Ну вот что ждать от Романова? Все ждут, что он обыграет топ‑клуб и будут называть его хорошим тренером, но так не бывает. Хороший тренер — это специалист с опытом, а не тот, при назначении которого мы будем выдёргивать волоски из бороды, как Старик Хоттабыч, и гадать, повезёт или нет.

Не вижу никакой сказки, по которой «Спартак» выйдет после зимы и начнёт всех обыгрывать», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».