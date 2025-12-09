Скидки
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Бывший полузащитник «Ливерпуля» высказался о будущем Салаха в клубе

Бывший полузащитник «Ливерпуля» высказался о будущем Салаха в клубе
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи верит, что вингер клуба Мохамед Салах ещё сыграет за свою команду. Египтянин был отстранён от матча с «Интером», который пройдёт сегодня, 9 декабря. Причиной стала его критика в адрес главного тренера команды Арне Слота. Она же вызвала новые слухи о возможном трансфере Салаха в лигу Саудовской Аравии.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
«Я думаю, он ещё сыграет, у него будет время остыть. Все хотят, чтобы такая легенда, как Салах, ушла хорошо, с прекрасными проводами. Возможно, как это бывало с великими игроками в прошлом, это произойдёт в конце сезона.

Я надеюсь, всё кончится хорошо, учитывая всё, что ему пришлось пережить, но шанс есть, если он будет непреклонен. Ситуацию контролирует «Ливерпуль», потому что у них его контракт. Но если он твёрдо намерен уйти, возможно, мы увидим что-то уже в январе», – приводит слова Мёрфи BBC.

