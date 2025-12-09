Скидки
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Артём Борисов: «Баварии» ни в коем случае нельзя проигрывать «Спортингу»

Комментарии

Комментатор Okko Артём Борисов поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Спортингом». Игра пройдёт сегодня, 9 декабря, на стадионе «Арена Мюнхен».

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 20:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Спортинг
Лиссабон, Португалия
«На «Баварию» стали иначе смотреть после игры с «Арсеналом», это может быть полезно. Не надо тащить с собой в весну нереальные победные серии, они потом придавят. При этом «Бавария» в общем-то не переживает ни спад, ни кризис. В последнем туре в Германии Кейн позволил себе сделать хет-трик, не переставая отдыхать. Теперь он должен выйти в старте и свежим.

Ситуация «Баварии» выигрышна со всех сторон и с хорошей перспективой. Как всегда бывает в футболе, это отчасти иллюзия. Именно в этот момент «Баварии» ни в коем случае нельзя проигрывать «Спортингу», а «Спортинг» не аутсайдер. Уж с нелюбимых «Баварией» стандартов он точно способен разок забить», — сказал Борисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

