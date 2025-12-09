Скидки
«Локомотив» продлил контракт со спортивным директором Ульяновым

Московский «Локомотив» продлил контракты со спортивным директором Дмитрием Ульяновым и скаутом Сергеем Литвиновым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стоит отметить, что железнодорожники продлили контракты со специалистами по схеме «1+1» (на один год с возможностью пролонгации ещё на сезон).

По состоянию на сегодняшний «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 40 очков. «Быки» опережают идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. ЦСКА — четвёртый (36).

