Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус — судье в матче с «Сельтой»: показывайте ещё красных карточек, показывайте всем

Винисиус — судье в матче с «Сельтой»: показывайте ещё красных карточек, показывайте всем
Комментарии

В состоявшемся накануне матче «Реала» с «Сельтой» на «Сантьяго Бернабеу» игроки «сливочных» выражали недовольство судейскими решениями, особенно после удаления защитника Альваро Каррераса. Камеры зафиксировали бурные протесты в адрес арбитра Кинтеро Гонсалеса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Испания — Примера . 15-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 2
Сельта
Виго
0:1 Сведберг – 53'     0:2 Сведберг – 90+3'    
Удаления: Гарсия – 64', Фернандес – 90+2', Эндрик – 90+2' / нет

«Нужно проявить уважение, посмотреть, где ты находишься», — указывая на эмблему клуба, обращался к судье вингер Родриго Гоэс.

Также нападающий «сливочных» Винисиус не остался в стороне и выразил своё недовольство, комментируя решение судьи после удаления форварда Эндрика.

«Показывайте ещё, ещё красных карточек, показывайте всем. Вы, ребята, всегда одинаковые, всегда одинаковые», — обратился Винисиус к четвёртому судье матча.

После этой встречи «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 36 очками, а «Сельта» располагается на 10-й строчке с 19 очками.

Материалы по теме
Килиан Мбаппе сломал палец руки в матче «Реала» с «Сельтой», он сможет сыграть в ЛЧ — AS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android