Винисиус — судье в матче с «Сельтой»: показывайте ещё красных карточек, показывайте всем

В состоявшемся накануне матче «Реала» с «Сельтой» на «Сантьяго Бернабеу» игроки «сливочных» выражали недовольство судейскими решениями, особенно после удаления защитника Альваро Каррераса. Камеры зафиксировали бурные протесты в адрес арбитра Кинтеро Гонсалеса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Нужно проявить уважение, посмотреть, где ты находишься», — указывая на эмблему клуба, обращался к судье вингер Родриго Гоэс.

Также нападающий «сливочных» Винисиус не остался в стороне и выразил своё недовольство, комментируя решение судьи после удаления форварда Эндрика.

«Показывайте ещё, ещё красных карточек, показывайте всем. Вы, ребята, всегда одинаковые, всегда одинаковые», — обратился Винисиус к четвёртому судье матча.

После этой встречи «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 36 очками, а «Сельта» располагается на 10-й строчке с 19 очками.