23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Нападающего сборной Англии Айвана Тони арестовали за потасовку в баре — The Sun

Нападающего сборной Англии Айвана Тони арестовали за потасовку в баре — The Sun
Комментарии

Нападающий саудовского «Аль-Ахли» и сборной Англии Айван Тони арестован по подозрению в нанесении удара головой человеку в баре в Лондоне. Об этом сообщает известное британское онлайн-издание The Sun. По информации источника, инцидент случился после того, как пострадавший схватил Тони за шею, чтобы сфотографироваться.

Отмечается, что пострадавший обратился за медицинской помощью с переломанным носом. Айвану 29 лет, за «Аль-Ахли» он выступает с лета 2024-го. В нынешнем сезоне английский нападающий провёл 18 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и сделал две результативные передачи.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тони в € 25 млн.

