Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Судьи опять обосрались». Владимир Быстров — о главном в 18-м туре РПЛ

Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров ответил на вопрос, что было главное в 18-м туре Мир РПЛ. Быстров отметил, что его не удовлетворила работа арбитров на играх высшего российского первенства.

— Что было главное в этом туре, минуя два центральных матча?
— Судьи опять обосрались. Достаточно, я думаю.

— На каком матче в первую очередь?
— «Зенит», «Спартак», «Махачкала». Это первые три, которые сразу пришли в голову, — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 40 очков. На второй строчке расположился «Зенит» (39), тройку лидеров замкнул «Локомотив» (37).

Комментарии
