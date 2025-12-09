Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: «Спартак» ни в чём не уступает «Краснодару» и «Зениту» по уровню игроков

Непомнящий: «Спартак» ни в чём не уступает «Краснодару» и «Зениту» по уровню игроков
Комментарии

Известный российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что «Спартак» обладает не менее сильными игроками, чем лидеры чемпионата России в лице «Краснодара» и «Зенита».

«Спартак» — это команда непредсказуемая. Никто не знает, когда они начнут сверкать, блистать и топтать всех подряд и когда они вдруг не справятся с любой командой из второй восьмёрки нашего чемпионата. Романов принял команду на последние четыре игры в году, человек из своей обоймы. «Спартак» провёл блестящую игру с ЦСКА, потом вдруг провалился в следующем матче.

Пришло время дерби, с таким «Динамо» нужно было справляться. Нет, не смогли. «Спартак» — команда, которая укомплектована сегодня для того, чтобы конкурировать с «Краснодаром» и «Зенитом» один в один. «Спартак» ни в чём не уступает этим клубам по уровню и качеству игроков», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Всё могло пойти по одному месту». Генич — о матче между «Спартаком» и «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android