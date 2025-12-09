Непомнящий: «Спартак» ни в чём не уступает «Краснодару» и «Зениту» по уровню игроков

Известный российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что «Спартак» обладает не менее сильными игроками, чем лидеры чемпионата России в лице «Краснодара» и «Зенита».

«Спартак» — это команда непредсказуемая. Никто не знает, когда они начнут сверкать, блистать и топтать всех подряд и когда они вдруг не справятся с любой командой из второй восьмёрки нашего чемпионата. Романов принял команду на последние четыре игры в году, человек из своей обоймы. «Спартак» провёл блестящую игру с ЦСКА, потом вдруг провалился в следующем матче.

Пришло время дерби, с таким «Динамо» нужно было справляться. Нет, не смогли. «Спартак» — команда, которая укомплектована сегодня для того, чтобы конкурировать с «Краснодаром» и «Зенитом» один в один. «Спартак» ни в чём не уступает этим клубам по уровню и качеству игроков», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.