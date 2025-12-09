Скидки
«Старомодный футбол». Орлов объяснил, в чём «Зенит» слабее «Краснодара»

Известный комментатор Геннадий Орлов объяснил, в чём «Зенит» на сегодняшний день уступает «Краснодару». Он выделил отсутствие стабильности и командной игры, а также старомодность защитников в составе сине-бело-голубых.

«Чем «Краснодар» сильнее «Зенита»? Стабильная игра всей команды. У «Зенита» нет слаженной командной игры, как у того же «Краснодара». И вот чего «Зениту» явно не хватает, даже в сравнении с «Краснодаром»… Если вы смотрите зарубежный футбол, обратите внимание, раньше говорили: скажите, кто у вас в полузащите, и мы скажем, что у вас за команда. Английская футбольная притча, она и сегодня правдива. Но сегодня добавились атакующие защитники. Сейчас защитники у того же «Краснодара» посмотрите как идут в атаку, как они обыгрывают, как они точны при передачах. Чего не скажешь про защитников «Зенита». Да, Мантуан атакующий защитник. Но три центральных — Эракович, Дркушич и Алип — они вообще не умеют подыгрывать. Да, они на угловые приходят, но на самом деле уже такие защитники стали старомодными, они играют в старомодный футбол. Сегодня футбол — это 10 игроков в атаке и 10 в обороне», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

