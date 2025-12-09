Скидки
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Витинья рассказал о роли Луиса Энрике в его карьере

Витинья рассказал о роли Луиса Энрике в его карьере
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья высоко оценил роль главного тренера команды Луиса Энрике в его карьере.

Португалец присоединился к парижанам в 2022 году, однако гораздо более важное место в составе он занимает с 2023 года, когда клуб возглавил Энрике. В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, а Витинья занял третье место в борьбе за «Золотой мяч» – 2025.

«Я уже давно играю, мне повезло встретить много важных людей, как в личном, так и в профессиональном плане. Первый среди них – Луис Энрике, который, несомненно, оказал решающее влияние на мою карьеру. Да, он слегка зануда, но мне это нравится, ведь с ним можно только совершенствоваться. Он превосходный тренер не только в техническом и тактическом плане, но и в человеческом плане, что имеет решающее значение», – приводит слова Витиньи Gazzetta dello Sport.

«Атлетик» — «ПСЖ». Вот что чувствуют «Реал» с «Барселоной»
«Атлетик» — «ПСЖ». Вот что чувствуют «Реал» с «Барселоной»
