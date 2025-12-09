Скидки
Сычёв — о Батракове: он лидер, очень зрелый по всем компонентам игры

Сычёв — о Батракове: он лидер, очень зрелый по всем компонентам игры
Комментарии

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв прокомментировал будущее полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

– Сможет ли «Локомотив» удержать Батракова от перехода в «Зенит»? И стоит ли самому Батракову рассматривать этот вариант?
– Не думаю, что тема серьёзная. Максимум – интерес от европейского топ-клуба в случае фантастического предложения. Уверен, Батраков останется в «Локомотиве» до лета.

– А готов ли Батраков уже к Европе?
– Да. Второй сезон проходит у него спокойно, он постоянно прибавляет. Он лидер, очень зрелый по всем компонентам игры – технически, физически, психологически. Это показатель игрока высокого уровня. Для российских болельщиков, конечно, хотелось бы, чтобы он ещё поиграл в России, но если поступит серьёзное предложение – это логичный шаг, – приводит слова Сычёва Metaratings.

В текущем сезоне РПЛ 20-летний Батраков провёл 17 матчей, забив 11 голов и сделав шесть результативных передач. Он является лидером гонки бомбардиров и занимает второе место по количеству голевых передач в чемпионате.

Новости. Футбол
Все новости RSS

