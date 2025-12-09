Орлов обозначил футболиста «Зенита», у которого «два сердца»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о футболисте «Зенита» Густаво Мантуане, который из атакующего вингера переквалифицировался в флангового защитника. Орлов заявил, что у Мантуана «два сердца», исходя из его объёма работы.

«Мантуан сейчас научился и отбирать мяч, правильно располагается, набирается опыта. И у него мотор, тот, что именуется сердцем… Я думаю, у него их два! Мантуан бегает в два раза больше всех. Вы посмотрите объёмы — он пробегает стабильно больше 10 километров за матч. И вообще можно пробегать за матч 15 километров. Такие были показатели в прошлом веке. А что, футбол изменился?» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».