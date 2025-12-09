Скидки
Агент Денисова заявил, что обсуждает новый контракт Даниила со «Спартаком»

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с защитником московского «Спартака» Даниилом Денисовым. Действующее соглашение российского футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2026 года.

«Переговоры о продлении контракта Денисова со «Спартаком» ведутся. Когда будет конкретика? Не готов комментировать. Посмотрим», — приводит слова Маньякова Odds.ru.

В нынешнем сезоне 23-летний Денисов провёл 25 матчей на клубном уровне, сделав одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского защитника в € 4 млн.

