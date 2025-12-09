Экс-защитник мадридского «Реала» — новый кандидат на замену Хаби Алонсо — The Athletic

Бывший защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа рассматривается в качестве замены Хаби Алонсо, который может покинуть команду в ближайшее время. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источников, Арбелоа является одним из приоритетных кандидатов на эту должность. На данный момент он возглавляет молодёжную команду «Реала».

Отставка Хаби Алонсо может произойти в случае поражения от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов УЕФА. Ранее в СМИ также обсуждались кандидатуры Юргена Клоппа и Зинедина Зидана на этот пост.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 36 очками. В Лиге чемпионов УЕФА мадридский клуб располагается на пятом месте в турнирной таблице с 12 очками.