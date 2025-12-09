Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник мадридского «Реала» — новый кандидат на замену Хаби Алонсо — The Athletic

Экс-защитник мадридского «Реала» — новый кандидат на замену Хаби Алонсо — The Athletic
Комментарии

Бывший защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа рассматривается в качестве замены Хаби Алонсо, который может покинуть команду в ближайшее время. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источников, Арбелоа является одним из приоритетных кандидатов на эту должность. На данный момент он возглавляет молодёжную команду «Реала».

Отставка Хаби Алонсо может произойти в случае поражения от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов УЕФА. Ранее в СМИ также обсуждались кандидатуры Юргена Клоппа и Зинедина Зидана на этот пост.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 36 очками. В Лиге чемпионов УЕФА мадридский клуб располагается на пятом месте в турнирной таблице с 12 очками.

Материалы по теме
«Реал» пытается усидеть на двух стульях. В чём проблема клуба и что делать с Хаби Алонсо?
«Реал» пытается усидеть на двух стульях. В чём проблема клуба и что делать с Хаби Алонсо?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android