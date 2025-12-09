Скидки
Сергей Шавло: было бы неплохо дать Романову возможность доработать сезон в «Спартаке»

Сергей Шавло: было бы неплохо дать Романову возможность доработать сезон в «Спартаке»
Комментарии

Бывший генеральный директор и футболист «Спартака» Сергей Шавло высказался о процессе поиска тренера для красно-белых.

«Все в «Спартаке» ищут тренера. Тренер с именем, которого все хотят видеть в команде, в Россию не поедет. Ну или его надо озолотить. Тренера низшего сословия нет смысла брать – у нас достаточно своих специалистов, которые могут прилично работать. Романов прошёл школу «Спартака», поработал со Станковичем. Он выиграл у «Локомотива», у ЦСКА – класс, давайте оставим. А «Балтике» проиграл, начали говорить, что надо убирать. Люди быстро переобуваются.

Может, Романов из тех молодых специалистов, которому надо дать шанс. Но надо общее мнение. Проблема, что у Романова нет лицензии Pro. Этот вопрос можно решить – пойти учиться. Но он должен переварить опыт, который получил в четырёх играх. Где-то были ошибки. Но решение за командой и руководством. Но было бы неплохо дать Романову возможность доработать сезон. Надо сделать шаг назад, чтобы пойти вперёд. Шестое место – не то, где должен быть «Спартак». Сколько было статусных тренеров, у которых ничего не получилось в клубе? Российский тренер предпочтительнее. Будет уменьшаться лимит, наши ребята выйдут на первый план», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

