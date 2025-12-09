Лучший бомбардир в истории «Зенита» перешла в женскую команду «Спартака»

Лучший бомбардир в истории санкт-петербургского «Зенита», польская футболистка Габриэла Гживиньска продолжит карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает пресс-служба женской Суперлиги в телеграм-канале.

За «Зенит» Габриэла выступала с 2021-го. В составе сине-бело-голубых полузащитница провела 134 матча, забила 45 голов и отдала 12 результативных передач. Вместе с «Зенитом» польская футболистка трижды становилась чемпионом России, а также дважды выигрывала Кубок страны. Чемпионом России по женскому футболу является «Спартак». «Зенит» завершил сезон-2025 на третьем месте в таблице.

За сборную Польши Габриэла Гживиньска играла с 2013 по 2022 год.