Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лучший бомбардир в истории «Зенита» перешла в женскую команду «Спартака»

Лучший бомбардир в истории «Зенита» перешла в женскую команду «Спартака»
Комментарии

Лучший бомбардир в истории санкт-петербургского «Зенита», польская футболистка Габриэла Гживиньска продолжит карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает пресс-служба женской Суперлиги в телеграм-канале.

За «Зенит» Габриэла выступала с 2021-го. В составе сине-бело-голубых полузащитница провела 134 матча, забила 45 голов и отдала 12 результативных передач. Вместе с «Зенитом» польская футболистка трижды становилась чемпионом России, а также дважды выигрывала Кубок страны. Чемпионом России по женскому футболу является «Спартак». «Зенит» завершил сезон-2025 на третьем месте в таблице.

За сборную Польши Габриэла Гживиньска играла с 2013 по 2022 год.

Материалы по теме
Новый тренер — новый цикл? Каким будет «Спартак» весной
Новый тренер — новый цикл? Каким будет «Спартак» весной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android