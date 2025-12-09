Скидки
Андрей Лунёв: у меня была травма, сначала дёрнул приводящую мышцу, потом проблема с локтем

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв после матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» высказался о своём физическом состоянии после травм, рассказал о своём отношении к бывшему тренеру по физподготовке Луису Мартинесу и прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера.

— Что думаете о Луисе Мартинесе?
— Ничего хорошего, ничего плохого. Вообще ничего не думаю. Не вижу смысла об этом говорить, потому что надо игрой доказывать. На все вопросы — тренерские, дисциплинарные — надо отвечать только игрой. Чтобы было с чем сравнивать.

— Почему вы достаточно долгое время не играли?
— У меня была травма.

— Тут нет двойного дна?
— Первый раз дёрнул приводящую на тренировке. Потом была проблема с локтем. Вратарская тема, так скажем.

— Удивились, что Карпин решил уйти?
— Чему удивляться? Если команда ставит перед собой самые высокие задачи и что-то не идёт… Обратите внимание, в «Байере» было увольнение — помимо отсутствия результата, там тоже была ситуация внутри, — приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

На данный момент московское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 21 очко.

Комментарии
