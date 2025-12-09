Люка Шевалье не попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Атлетиком» — Хоукинс

Голкипер французского «ПСЖ» Люка Шевалье не попал в заявку парижан на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщает журналист Фабрис Хоукинс в социальной сети X. По информации источника, также в список игроков, которые смогут принять участие в этой встрече, не был включён вингер Усман Дембеле.

Отмечается, что Шевалье по-прежнему испытывает боль в лодыжке, в то время как Усман подхватил вирусное заболевание. В матче 15-го тура Лиги 1 травмированного Люка в стартовом составе парижан заменил Матвей Сафонов.

Игра «Атлетик» — «ПСЖ» состоится в среду, 10 декабря. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 23:05 мск.