Экс-гендиректор «Спартака» Шавло: команде нужен лидер, как Глушаков или Джикия

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что красно-белым не хватает лидера типажа бывших капитанов — Георгия Джикии и Дениса Глушакова.

«На данный момент у «Спартака» по игрокам всё хорошо. Место не то в таблице, да, но нельзя сказать, что есть провалы по позициям. Ходят слухи, что Барко хочет уйти. Но вбросы есть всегда. Если кого-то заберут, на это место надо будет кого-то искать. Но по комплектации всё хорошо. Есть нападающие – просто надо забивать! Моменты были в матчах, с тем же «Динамо» даже.

Пока в «Спартаке» не будет русского костяка, будет сложно. Команде нужен лидер, который сможет спросить. Такие были – Джикия, Глушаков. По статусу в «Спартаке» такие есть, но ведут себя скромно. Надо больше требовать, разбираться, почему не получается», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.