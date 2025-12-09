Скидки
Серж Гнабри прокомментировал процесс продления контракта с «Баварией»

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри рассказал о своих переговорах с клубом. Ранее сообщалось, что клуб хочет предложить немцу продление контракта до 2028 года, причём его заработная плата будет понижена.

«Ситуация очень спокойная. Мы ведём переговоры. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока что всё идёт хорошо для обеих сторон, всех всё устраивает», – приводит слова Гнабри Yahoo!Sports.

Гнабри присоединился к «Баварии» летом 2017 года, перейдя в неё из бременского «Вердера». В июле 2022 года он продлил контракт, теперь рассчитанный до лета 2026 года. В этом сезоне немец забил четыре гола и отдал пять голевых передач в 18 официальных матчах за команду.

