23:00 Мск
Хаби Алонсо: все в «Реале» убеждены, что мы победим «Манчестер Сити»

Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался в преддверии матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Встреча состоится завтра, 10 декабря, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
«Это будет большой день, атмосфера ночи чемпионов. Болельщики знают, какой нас ждёт матч с командой, которая недавно выиграла Лигу чемпионов. Мы настроены на то, чтобы справиться с тем, что нас касается. Все убеждены, что мы сможем победить завтра», — приводит слова Алонсо известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

