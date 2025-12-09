Дегтярёв: какой смысл содержать африканцев и латиноамериканцев за счёт налогоплательщиков?

Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярёв прокомментировал результаты опроса футбольных болельщиков по возможному ужесточению лимита на легионеров в РПЛ. Накануне Минспорта представило итоги опроса, согласно которому 62% фанатов поддерживают ужесточение лимита, 33% — против него, а 5% затруднились ответить на вопрос.

«Общественное мнение отражает понимание ситуации, которая сложилась в российском футболе. Клубы Российской Премьер-Лиги на 78-80% зависят от государственного финансирования – прямо или косвенно. При этом 70% их зарплатного фонда уходит на легионеров, которые составляют более трети футболистов РПЛ. Один из недавних рейтингов, который широко обсуждался в СМИ, показал, что 9 из 10 самых дорогих игроков РПЛ – иностранцы. Переводя на простой язык: государственные средства расходуются на оплату иностранных игроков для национального чемпионата. При этом, по крайней мере, сейчас, наши клубы за рубежом практически не играют. Так какой смысл содержать за счет налогоплательщиков такое количество африканских и латиноамериканских легионеров? Сейчас у нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счёт перераспределения средств в детско-юношеский спорт и академии», – заявил министр.