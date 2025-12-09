Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дегтярёв: какой смысл содержать африканцев и латиноамериканцев за счёт налогоплательщиков?

Дегтярёв: какой смысл содержать африканцев и латиноамериканцев за счёт налогоплательщиков?
Комментарии

Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярёв прокомментировал результаты опроса футбольных болельщиков по возможному ужесточению лимита на легионеров в РПЛ. Накануне Минспорта представило итоги опроса, согласно которому 62% фанатов поддерживают ужесточение лимита, 33% — против него, а 5% затруднились ответить на вопрос.

«Общественное мнение отражает понимание ситуации, которая сложилась в российском футболе. Клубы Российской Премьер-Лиги на 78-80% зависят от государственного финансирования – прямо или косвенно. При этом 70% их зарплатного фонда уходит на легионеров, которые составляют более трети футболистов РПЛ. Один из недавних рейтингов, который широко обсуждался в СМИ, показал, что 9 из 10 самых дорогих игроков РПЛ – иностранцы. Переводя на простой язык: государственные средства расходуются на оплату иностранных игроков для национального чемпионата. При этом, по крайней мере, сейчас, наши клубы за рубежом практически не играют. Так какой смысл содержать за счет налогоплательщиков такое количество африканских и латиноамериканских легионеров? Сейчас у нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счёт перераспределения средств в детско-юношеский спорт и академии», – заявил министр.

Материалы по теме
Официально
Минспорта объявило результаты опроса болельщиков по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android