«Я бы митинг провёл в поддержку». Михаил Дегтярёв — о новом лимите на легионеров в РПЛ

Комментарии

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв высказался об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ. Ранее Дегтярёв поделился информацией о планах по изменению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Я уже говорил не раз, что приказ о новом лимите на легионеров лежит на столе с лета. Он предполагает снижение на одного легионера каждый год до сезона-2028/2029. Очень гуманный подход, хирургический.

Самое мягкое решение, какое вообще может быть со стороны государства в этом отношении. Я бы на месте футбольных функционеров митинг провёл в поддержку», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

