Минспорта объявило результаты опроса болельщиков по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ

Министерство спорта России представило пресс-релиз, в котором обнародованы результаты опроса болельщиков по поводу ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. Голосование проводил исследовательский центр «Диалог».

Так, согласно предоставленным результатам опроса, большая часть футбольных болельщиков поддерживает ужесточение лимита на легионеров:

62% — за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ;

33% — против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ;

5% — затруднились ответить.

Также раскрыты наиболее популярные причины поддержи ужесточения лимита. 37% болельщиков выступают за ужесточение, так как «нужно воспитывать своих игроков и молодёжь». Ещё 22% опрошенных считают, что в российских клубах должны играть русские футболисты. Остальные 13% поддерживают ужесточение лимита ради экономии финансов футбольных клубов.