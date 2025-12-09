Скидки
Главная Футбол Новости

Шлоттербек хочет перейти в «Реал» или «Баварию» — Sky Sport Germany

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек выразил желание перейти в «Баварию» или мадридский «Реал». Футболист рассчитывает на возможный переход в один из этих клубов. В числе претендентов на подписание 23-летнего защитника также находится «Барселона», однако приоритетом для каталонцев остаётся поиск нападающего. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

Действующее соглашение Шлоттербека с «Боруссией» рассчитано до 30 июня 2027 года. Тем не менее дортмундский клуб уже предложил защитнику новое соглашение до 2030 года с улучшенными условиями. Это сделает Нико одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, что может повлиять на его решение о будущем.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Шлоттербека составляет € 40 млн.

