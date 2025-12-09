Скидки
Главная Футбол Новости

«Енисей» объявил об увольнении Андрея Тихонова

«Енисей» объявил об увольнении Андрея Тихонова
Красноярский «Енисей» на своём официальном сайте объявил об увольнении Андрея Тихонова с поста главного тренера. Клуб и специалист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Директор «Енисея» Дмитрий Федосеев прокомментировал решение расстаться с Тихоновым.

«Понимаем, что решение о смене главного тренера — это всегда сложный и ответственный шаг. Однако, учитывая текущую ситуацию в команде и турнирное положение, мы пришли к выводу, что необходимо внести изменения. Очень благодарны Андрею Валерьевичу за совместную работу и его вклад в развитие красноярского футбола, желаем ему всего наилучшего и успешного продолжения карьеры», — цитирует Федосеева пресс-служба «Енисея».

Напомним, «Енисей» идёт на 13-м месте в таблице Лиги Pari (Первой лиги), набрав 23 очка за 21 матч.

