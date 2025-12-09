Скидки
Главная Футбол Новости

«Милану» интересен Лунин, убедить украинца перейти в итальянский клуб может Модрич — Конур

«Милану» интересен Лунин, убедить украинца перейти в итальянский клуб может Модрич — Конур
Итальянский «Милан» проявляет интерес к украинскому голкиперу мадридского «Реала» Андрею Лунину, сообщает известный инсайдер Экрем Конур в социальной сети X. По данным источника, экс-хавбек «сливочных» Лука Модрич мог бы помочь «россонери» убедить Лунина сменить клубную прописку.

Лунину 26 лет. За «Реал» он выступает с 2018-го. Украинец довольствуется ролью запасного вратаря, в этом сезоне он провёл только один матч — в Лиге чемпионов с «Олимпиакосом» (4:3). Действующий контракт Андрея со «сливочными» рассчитан до конца июня 2030-го.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лунина в € 18 млн.

