Бердыев — о болельщиках, устроивших акцию против Биджиева: вы вообще не нужны команде

Бывший тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев прокомментировал отставку Хасанби Биджиева и действия болельщиков клуба, которые провели акцию против главного тренера команды.

«Свой предыдущий комментарий я дал, ещё даже не зная о том демарше, который устроили фанаты на матче «Динамо». Увидев это фото с надписью «Биджиев, уходи», понял, что эти люди не болельщики махачкалинского «Динамо». Это моё личное мнение, с которым можно соглашаться или нет.

Обращаясь к людям, устроившим эту отвратительную акцию, хочу сказать: «Вы вообще не нужны команде. Вообще! Если хотите приходить на футбол, пожалуйста – идите на гостевой сектор. Так, по крайней мере, будет честнее с вашей стороны. А если хотите быть действительно болельщиками клуба, в корне пересмотрите своё отношение».

Очень не хотел бы, чтобы в жизни этих людей в сложной ситуации их близкие повернулись к ним спиной, как они это сделали по отношению к команде. Поворачиваться к своим спиной – это не по-дагестански.

Биджиев преданно, усердно работал в интересах клуба. Нет ни одного тренера в мире, который всё и всегда выигрывает. Причины неудачных результатов могут быть разными. Очень важно в этой ситуации, даже если тренер уходит, как поведёт себя клуб, как поведут себя болельщики по отношению к тренеру, который честно, добросовестно работал во благо клуба. Именно в таких ситуациях проявляется достоинство. Те, у кого оно есть, помнят, что тренер работал честно, и достойно говорят о нём.

От того, что я увидел на том фото с фанатского сектора, мне стало не по себе. Представляю, как Хасанби Эдуардовичу было больно. И не только ему, но и игрокам, руководству клуба, которые делают всё возможное и даже невозможное, чтобы команда достойно выступала. А она достойно выступает. Это спорт, это футбол, бывают и неудачи. Но, как справедливо подчёркивает Сергей Алимович Меликов, очень важно, кто рядом, а не кто против. Фанаты, устроившие это на матче, как выясняется, всегда были не рядом, а против. Потому что тот, кто искренне за тебя, никогда не повернётся спиной», — приводит слова Бердыева официальный телеграм-канал махачкалинского клуба.

Болельщики махачкалинского «Динамо» во время матча 18-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (0:1) провели акцию против главного тренера команды Хасанби Биджиева. Группа фанатов в один из моментов встречи повернулась к полю спиной. У каждого из них на спине была нарисована буква, в результате чего сформировалась фраза «Биджиев уходи». «Динамо» не смогло победить в четвёртом матче подряд, осталось с 15 очками и закончило первую часть сезона РПЛ-2025/2026 на 13-м месте.