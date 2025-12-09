Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны кандидаты на пост тренера «Енисея» после отставки Тихонова — источник

Стали известны кандидаты на пост тренера «Енисея» после отставки Тихонова — источник
Комментарии

Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Енисея». Команду могут возглавить Александр Тарханов, Евгений Калешин или Александр Сторожук. Об этом сообщает интернет-портал Metaratings.

Накануне красноярский «Енисей» на своём официальном сайте объявил об увольнении Андрея Тихонова с поста главного тренера. Клуб и специалист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Напомним, «Енисей» идёт на 13-м месте в турнирной таблице Лиги Pari (Первой лиги) сезона-2025/2026. Команда набрала 23 очка за 21 матч. Лидирует в Первой лиге воронежский «Факел», на счету которого 48 очков.

Материалы по теме
Официально
«Енисей» объявил об увольнении Андрея Тихонова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android