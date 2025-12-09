Быстров: ни Гусев, ни Романов не готовы возглавлять такие клубы, как «Спартак» и «Динамо»

Бывший российский футболист Владимир Быстров заявил, что исполняющие обязанности главных тренеров «Спартака» и московского «Динамо» Вадим Романов и Ролан Гусев соответственно не готовы работать на таком уровне. Гусев возглавил бело-голубых после ухода Валерия Карпина, Романов сменил на посту главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Честно, я вот думал, что [будет] 1:1 (Быстров предсказал такой результат в матче «Спартак» — «Динамо» на прошлой неделе. — Прим. «Чемпионата»), но это грустно для меня. А на самом деле в душе хотел, чтобы подарили праздник. И. о. И один, и второй.

И, как игра показала, ни один, ни второй не готов возглавлять такой клуб, как «Динамо» и «Спартак», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».