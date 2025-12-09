Матвей Сафонов — в заявке «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Атлетиком»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку парижан на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетиком» Бильбао. Ранее сообщалось, что основной вратарь «ПСЖ» в лице Люка Шевалье не сможет сыграть с испанской командой из-за полученного ранее повреждения.

Игра «Атлетик» — «ПСЖ» состоится в среду, 10 декабря. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 23:05 мск.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл только одну игру на клубном уровне. Россиянин заменил травмированного Шевалье в матче 15-го тура французской Лиги 1 с «Ренном», который прошёл в минувшую субботу, 6 декабря.