Матвей Сафонов — в заявке «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Атлетиком»
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку парижан на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетиком» Бильбао. Ранее сообщалось, что основной вратарь «ПСЖ» в лице Люка Шевалье не сможет сыграть с испанской командой из-за полученного ранее повреждения.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Игра «Атлетик» — «ПСЖ» состоится в среду, 10 декабря. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 23:05 мск.
В нынешнем сезоне Сафонов провёл только одну игру на клубном уровне. Россиянин заменил травмированного Шевалье в матче 15-го тура французской Лиги 1 с «Ренном», который прошёл в минувшую субботу, 6 декабря.
