Килиан Мбаппе пропустил тренировку «Реала» перед матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустил тренировку «сливочных» перед игрой 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Марио Кортегана в социальной сети X. По данным источника, также в общей группе «Реала» не занимался полузащитник Эдуарду Камавинга.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт завтра, 10 октября. Встречу примет стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит француз Клеман Тюрпен. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Комментарии
