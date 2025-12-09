Килиан Мбаппе пропустил тренировку «Реала» перед матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустил тренировку «сливочных» перед игрой 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Марио Кортегана в социальной сети X. По данным источника, также в общей группе «Реала» не занимался полузащитник Эдуарду Камавинга.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт завтра, 10 октября. Встречу примет стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит француз Клеман Тюрпен. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.