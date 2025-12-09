Скидки
Травмированный Хакими покинул расположение «ПСЖ», чтобы присоединиться к сборной Марокко

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко по футболу Ашраф Хакими присоединится к своей национальной команде для подготовки к Кубку африканских наций. Об этом сообщает французский портал Footmercato.

В данный момент игрок продолжает восстановление после травмы, полученной им в матче 4-го тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» (1:2). В результате стыка с вингером немецкого клуба Луисом Диасом защитник растянул связки голеностопа. Его участие в турнире остаётся под вопросом.

Хакими будет сопровождать медицинский сотрудник «ПСЖ», который будет сотрудничать с штабом главного тренера сборной Валида Реграги и следить за состоянием марокканца. Подчёркивается, что парижский клуб хочет обеспечить возвращение игрока на поле сразу после Кубка африканских наций.

