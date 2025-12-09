Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА обратился в ЭСК по второй жёлтой карточке Мойзесу в матче с «Краснодаром»

ЦСКА обратился в ЭСК по второй жёлтой карточке Мойзесу в матче с «Краснодаром»
Комментарии

ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод на 68-й минуте матча 18-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром», в котором главный арбитр встречи Кирилл Левников показал вторую жёлтую карточку защитнику Мойзесу. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

Бразилец получил вторую жёлтую карточку и покинул поле на 68-й минуте игры, которая завершилась победой чёрно-зелёных со счётом 3:2.

На перерыв ЦСКА ушёл, занимая четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Армейцы отстают от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. На второй строчке располагается «Зенит» (39 очков). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37).

Материалы по теме
«Судьи опять обосрались». Владимир Быстров — о главном в 18-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android