ЦСКА обратился в ЭСК по второй жёлтой карточке Мойзесу в матче с «Краснодаром»
Поделиться
ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод на 68-й минуте матча 18-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром», в котором главный арбитр встречи Кирилл Левников показал вторую жёлтую карточку защитнику Мойзесу. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11' 1:1 Кордоба – 38' 2:1 Са – 51' 3:1 Батчи – 70' 3:2 Алвес – 90+1'
Удаления: нет / Мойзес – 68'
Бразилец получил вторую жёлтую карточку и покинул поле на 68-й минуте игры, которая завершилась победой чёрно-зелёных со счётом 3:2.
На перерыв ЦСКА ушёл, занимая четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Армейцы отстают от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. На второй строчке располагается «Зенит» (39 очков). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37).
Материалы по теме
Комментарии
- 9 декабря 2025
-
14:51
-
14:40
-
14:40
-
14:38
-
14:32
-
14:30
-
14:21
-
14:19
-
14:18
-
14:17
-
14:09
-
13:58
-
13:55
-
13:50
-
13:48
-
13:41
-
13:17
-
13:14
-
13:12
-
13:06
-
13:00
-
12:58
-
12:51
-
12:43
-
12:40
-
12:32
-
12:30
-
12:30
-
12:21
-
12:14
-
12:01
-
12:01
-
11:53
-
11:49
-
11:40