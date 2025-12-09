ЦСКА обратился в ЭСК по второй жёлтой карточке Мойзесу в матче с «Краснодаром»

ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод на 68-й минуте матча 18-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром», в котором главный арбитр встречи Кирилл Левников показал вторую жёлтую карточку защитнику Мойзесу. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Бразилец получил вторую жёлтую карточку и покинул поле на 68-й минуте игры, которая завершилась победой чёрно-зелёных со счётом 3:2.

На перерыв ЦСКА ушёл, занимая четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Армейцы отстают от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. На второй строчке располагается «Зенит» (39 очков). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37).