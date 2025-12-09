Скидки
Дмитрий Сычёв — о «Балтике»: главный приятный сюрприз сезона
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв прокомментировал выступление «Балтики» в сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

– Удержит ли «Балтика» лидеров зимой или клуб раскупят?
– Всё зависит от контрактов, но понятно, что предложения будут. «Балтика» – главный приятный сюрприз сезона. Без звёзд и больших бюджетов команда играет смело, борется с грандами и претендует на высокие места.

Работа Талалаева – на отлично. Команда цельная, физически готова, с чёткой структурой. Думаю, усиление будет, потому что амбиции растут. Реально приобрести ещё двух-трёх качественных игроков и бороться за тройку призёров.

– Подошёл бы Саусь топ-клубу?
– Вопрос в том, как тренер видит его роль. Но по качеству он готов: молодой, перспективный, с большим потенциалом. В условиях нового лимита такие игроки становятся особенно ценными для клубов РПЛ, – приводит слова Сычёва Metaratings.

После 18 туров текущего сезона РПЛ калининградская команда, возглавляемая Андреем Талалаевым, занимает пятое место в турнирной таблице с 35 очками.

