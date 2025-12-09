Скидки
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Оренбург» обратился в ЭСК по неназначенному пенальти в матче с «Ахматом»

«Оренбург» обратился в ЭСК по неназначенному пенальти в матче с «Ахматом»
Комментарии

«Оренбург» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод на 23-й минуте матча 18-го тура Мир РПЛ с «Ахматом», в котором судья Сергей Иванов не назначил пенальти. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
05 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Касинтура – 71'    

Матч «Ахмат» — «Оренбург» прошёл в пятницу, 5 декабря. Встречу принимал стадион «Ахмат Арена» в Грозном. Игра завершилась победой домашней команды со счётом 1:0.

На зимний перерыв «Ахмат» ушёл, занимая восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 22 очка. «Оренбург» занимает 15-е место. В активе оренбуржцев 12 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (40).

