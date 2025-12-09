«Акрон» обратился в ЭСК по удалению защитника Неделчяру в матче с «Зенитом»

Тольяттинский «Акрон» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть эпизод на 15-й минуте встречи 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», в котором судья Павел Кукуян удалил защитника Йонуца Неделчяру. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, матч «Зенит» — «Акрон» проходил в прошлую субботу, 6 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Голы в составе «Зенита» забили бразильцы Жерсон и Луис Энрике.

После этой игры «Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.