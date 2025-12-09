«Акрон» обратился в ЭСК по удалению защитника Неделчяру в матче с «Зенитом»
Поделиться
Тольяттинский «Акрон» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть эпизод на 15-й минуте встречи 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», в котором судья Павел Кукуян удалил защитника Йонуца Неделчяру. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2014, среда. 17:30 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
2 : 3
Б
Атлант
Московская область
1:0 Гусев (Магогин) – 01:59 (5x5) 2:0 Магогин (Гусев) – 11:37 (5x5) 2:1 Чернов (Энгквист, Немец) – 29:40 (5x5) 2:2 Сошников (Левицкий, Воронин) – 43:28 (5x5) 2:3 Майоров – 65:00
Напомним, матч «Зенит» — «Акрон» проходил в прошлую субботу, 6 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Голы в составе «Зенита» забили бразильцы Жерсон и Луис Энрике.
После этой игры «Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 декабря 2025
-
14:51
-
14:40
-
14:40
-
14:38
-
14:32
-
14:30
-
14:21
-
14:19
-
14:18
-
14:17
-
14:09
-
13:58
-
13:55
-
13:50
-
13:48
-
13:41
-
13:17
-
13:14
-
13:12
-
13:06
-
13:00
-
12:58
-
12:51
-
12:43
-
12:40
-
12:32
-
12:30
-
12:30
-
12:21
-
12:14
-
12:01
-
12:01
-
11:53
-
11:49
-
11:40