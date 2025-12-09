«Локомотив» подписал контракт с голкипером Богданом Шейко до 2028 года

Футбольный клуб «Локомотив» заключил соглашение с 19-летним голкипером Богданом Шейко. Контракт будет действовать до конца 2028 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Шейко находится в системе «Локомотива» с 2021 года. В 2025 году он стал основным вратарём молодёжной команды, отыграв 28 матчей, из которых 18 завершились «на ноль». Молодёжный состав клуба пропустил меньше всех голов за сезон.

Богдан регулярно привлекается к тренировкам с основным составом. В 7-м туре Мир РПЛ он был включён в заявку на игру с «Крыльями Советов».

После 18 туров Мир РПЛ «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 37 очков.