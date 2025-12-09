Разживин — о ближайшей игре «ПСЖ» в ЛЧ: хочется верить, что Сафонов заслужил ещё один шанс

Комментатор Okko Павел Разживин высказался в преддверии матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Атлетик» — «ПСЖ». Игра пройдёт завтра, 10 декабря. В заявку французской команды на матч попал российский вратарь Матвей Сафонов.

«Фаворитом на бумаге выглядит «ПСЖ», но у «Атлетика» очень серьёзная мотивация. Сейчас команда Вальверде за пределами топ-24, после пяти сыгранных туров пока четыре очка, всего одна победа, не добрали очки в предыдущем туре против «Славии». Осталось совсем ничего — три тура, ситуация не то чтобы критическая, шансы ещё есть, но как минимум ничья с парижанами было бы неплохо. Если говорить про «ПСЖ», у них комфортная позиция в топ-8. Да, мы помним справедливое поражение от «Баварии», но в целом очень ровный этап, уверенные победы, не забываем матч с «Барселоной», к тому же разобрали на части «Байер» 7:2. У команды Энрике 100-процентный показатель в Лиге чемпионов в гостевых матчах. Отмечаем, что Дембеле набирает форму, наверняка мы увидим его в этом матче. Хвича набирает уверенный ход, в последнем матче чемпионата Франции оформил дубль.

Главная новость для российских болельщиков — Матвей Сафонов впервые сыграл в этом сезоне, подменил травмированного Шевалье, сделал два классный сейва в первом тайме, тем самым показывает Энрике, что может быть достойным конкурентом и первым номером в команде. Будет интересно увидеть стартовый состав, хочется верить, что Матвей заслужил ещё один шанс.

По моим ощущениям, матч закончится победой «ПСЖ», но «Атлетик» — команда кусачая, мотивированная. Если удастся показать достойный старт встречи, может быть, получится удивить команду Энрике», — сказал Разживин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».